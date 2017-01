Milleproroghe 2017: ammissibile pacchetto Abruzzo, annuncia Pezzopane (PD)

"Gli emendamenti del 'pacchetto Abruzzo' - riferisce in un comunicato Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico -, che ho presentato al decreto Milleproroghe 244/2016, sono stati dichiarati ammissibili. Da martedì comincerà dunque l'esame nella commissione Bilancio e Affari costituzionali del Senato."



"Si tratta di emendamenti molto importanti per i quali combatterò la mia battaglia. Il primo riguarda la proroga della possibilità per le amministrazioni colpite dal terremoto di usufruire dell'assistenza tecnica qualificata. Il secondo emendamento riguarda la proroga, a tutto il 2018, dell'esenzione per i Comuni del Cratere di contribuire al fondo di solidarietà obbligatorio. Il terzo riguarda la proroga, a tutto il 2018, dei contratti dei precari impiegati nelle attività di ricostruzione dalle amministrazioni terremotate, Comune dell'Aquila e comuni del cratere 2009. Per ogni emendamento abbiamo previsto l'adeguata copertura finanziaria. Ora si tratta di entrare nel vivo della battaglia politico-parlamentare per farli approvare e io come al solito ci sarò" conclude infine la componente della Commissione per le questioni regionali.