Milleproroghe 2017: ammissibile emendamento proroga tribunali Abruzzo, dice Pezzopane (PD)

"L'emendamento che ho presentato al decreto Milleproroghe - scrive in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane -, finalizzato a prorogare fino al 2021 l'accorpamento dei tribunali abruzzesi, è stato dichiarato ammissibile. E' un primo passo importante, perché significa che sarà posto in votazione. A partire da martedì, prima con il passaggio in commissione Bilancio, si entrerà nel vivo della battaglia politico-parlamentare nella Commissione Affari costituzionali del Senato."



"Com'è noto il decreto legislativo 155/2012 ha disposto l'accorpamento dei tribunali periferici e la soppressione, in Abruzzo, delle sedi di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto. Da allora siamo riusciti a sventare questa tragica eventualità. Ora, per l'Abruzzo così duramente colpito dagli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, di gennaio 2017 e dalla drammatica ondata di maltempo è necessario prevedere un'ulteriore proroga, che consenta ai tribunali di affrontare l'enorme carico di lavoro che ogni calamità naturale porta con sé. Una proroga necessaria a rivedere nel frattempo la geografia giudiziaria troppo penalizzante per l'Abruzzo" puntualizza infine la parlamentare PD.