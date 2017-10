Legge elettorale: M5S ha paura dei collegi uninominali, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD sulla legge elettorale.

"Un'ampia maggioranza ha approvato la migliore legge elettorale possibile in questo momento storico - riporta in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane -, il Rosatellum bis. E' un successo della caparbietà e della responsabilità del Pd. Chi, come M5S, oggi sbraita ha rifiutato il confronto e ha paura che la parola torni davvero ai cittadini: con i collegi uninominali e le liste corte chi si candida ci mette la faccia e deve prendere voti veri, non sulla rete."



"Inaccettabile la violenza verbale e fisica con cui tentano di imporre le loro tesi. Gesti teatrali e vere e proprie pagliacciate per occultare la paura. Preferivano il Porcellum che ha consentito a molti di loro di arrivare in Parlamento quali illustri sconosciuti" espone in ultimo.