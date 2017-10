Legge bilancio 2018: inserire fondo per Comuni terremotati, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD al lavoro sulla legge di bilancio 2018.

"Lavoro - riporta in una nota la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane -, scuole, personale, norme di semplificazione. Sono stati questi alcuni dei punti cruciali su cui sto già lavorando in vista della predisposizione della prossima legge di bilancio e che sono stati al centro di due riunioni con la sottosegretaria Paola De Micheli."



La parlamentare PD continua in conclusione: "Numerose le questioni sul tappeto, cui la sottosegretaria si è mostrata attenta e disponibile Per quanto concerne le questioni attinenti il 2009, si è discusso del personale Ripam a tempo indeterminato, con l'obiettivo di prorogare la scadenza del 2021 fissata dalla legge Barca per l'inserimento di questi lavoratori in pianta organica, in modo da poter contare sulla loro disponibilità per un periodo maggiore di tempo. Per il personale precario del Comune dell'Aquila, dei comuni del cratere e degli Uffici speciali per la ricostruzione, per cui la legge Madia fissa già i criteri per la stabilizzazione, è stata posta sul tavolo la richiesta di ulteriori proroghe, in modo che nelle more i rispettivi enti possano avviare le procedure di stabilizzazione e chiedere le deroghe alle leggi vigenti. Per quanto attiene l'emergenza scolastica, la richiesta principale è stata quella di prevedere delle procedure di gara più celeri per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici rientranti nel cratere del 2009. Non ultima è stata affrontata la necessità di prevedere anche per il 2018 il fondo per i comuni necessario a sanare le minori entrate e le maggiori spese. Tutte questioni su cui mi sto già attivando, affinché vengano inserite nella legge di bilancio, che sarà discussa a breve dal governo. Per le questioni attinenti il cratere 2016/2017, al centro dell'attenzione sono state le aree del doppio cratere nelle province dell'Aquila e di Teramo, dove esiste una sovrapposizione di norme per la ricostruzione. Stiamo ragionando su nuove regole di semplificazione per l'edilizia pubblica e per le zone franche, mutui e tasse. Dopo l'approvazione da parte del governo del testo di legge, se necessario, provvederò a presentare emendamenti per le questioni che non dovessero essere risolte come ritengo corretto."