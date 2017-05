Lavoro autonomo: si completa quadro di riforme PD, dice Pezzopane

Stefania Pezzopane del PD sul Jobs Act del lavoro autonomo.

"Con l'approvazione del 'Jobs Act del lavoro autonomo' si completa il quadro delle riforme del mondo del lavoro volute dal governo Renzi e portate avanti dal governo Gentiloni" segnala in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico.



"L'obiettivo di garantire più tutele in tema di maternità - spiega dunque -, malattia, continuità del rapporto di lavoro, indennità di disoccupazione anche alle Partite Iva, ai collaboratori e ai professionisti viene oggi centrato."



"Sono diritti che riguardano soprattutto i più giovani e comunque tutti coloro che lavorano senza un contratto di lavoro subordinato" prosegue la parlamentare PD.



"Persone in carne ed ossa che prima erano escluse dalle garanzie appannaggio dei lavoratori dipendenti" continua. "Un passo avanti concreto di cui siamo fieri" aggiunge in conclusione.