Interrogazione su terremoti previsti da Commissione Grandi Rischi, annuncia Pezzopane (PD)

"Viviamo momenti drammatici in Abruzzo. Molte frazioni dell'aquilano e di altre province abruzzesi sono ancora isolate - riflette in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane -, senza luce e riscaldamento. Tra emergenza neve e un numero impressionante di scosse in atto, sono ore di angoscia e di paura."



"In questo clima di estrema precarietà e di alta tensione - specifica in ultimo l'esponente dem -, il comunicato della Commissione Grande Rischi, che annuncia con poche righe, future scosse di magnitudo tra 6 e 7, ha gettato la gente nel panico e molti amministratori nel più completo abbandono. Domani presento un'interrogazione al Presidente del Consiglio, affinché venga chiarito il senso di questa comunicazione e quali provvedimenti verranno assunti di conseguenza."