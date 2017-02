In Milleproroghe 2017 ok a contratti per precari Comuni del cratere, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del Pd sulò decreto Milleproroghe 2017.

"La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva il mio emendamento al decreto Milleproroghe che proroga per un ulteriore anno e fino a dicembre 2018 i contratti dei lavoratori precari del comune de L'Aquila e dei Comuni del cratere" fa sapere in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.



L'esponente dem rende noto in conclusione: "Si tratta di oltre 100 dipendenti a tempo determinato e co.co.pro che hanno la gestione di importanti servizi tecnici che riguardano le pratiche della ricostruzione ma anche la gestione di significativi servizi, anche di natura sociale ed educativa, compresi gli asili nido del Comune dell'Aquila. Sono particolarmente soddisfatta perché il risultato non era scontato. Questa proroga, che consente di allineare i lavoratori precari dei Comuni a quelli di Usra e Usrc già prorogati al 2018 con altro provvedimento, permette anche ai comuni di programmare i servizi fino a dicembre 2018 con evidenti vantaggi per la ricostruzione che dovrà procedere con maggiore efficacia ed efficienza. Importante, infine, anche l'assegnazione per il 2017 e il 2018 delle somme necessarie, 1.700.000 euro per il Comune dell'Aquila e 1.152.209 per i Comuni del cratere per ciascun anno."