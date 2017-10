Il treno di Matteo Renzi fa tappa in Abruzzo: Pezzopane gli dà il benventuto

Stefania Pezzopane del PD sul tour elettorale in treno di Matteo Renzi.

"Il viaggio 'Destinazione Italia' del segretario del PD Matteo Renzi giunge domani in Abruzzo - comunica la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane -, dove farà tappa in ognuna delle quattro province affrontando i problemi del lavoro, della solidarietà e della povertà, della scuola e della formazione, delle eccellenze e della ricerca."



Rende noto dunque: "Gli diamo il benvenuto, sarà una grande occasione di ascolto dei cittadini, delle imprese, delle amministrazioni locali, delle associazioni e di tutte le comunità."

"Come Matteo sta sottolineando - spiega la parlamentare PD -, questo è il tempo dell'ascolto prezioso e del confronto su proposte concrete per migliorare il nostro Paese."

"Non è il tempo delle scaramucce e del ripiegarsi su se stessi, ma di condividere con la nostra gente i successi e le sofferenze" segnala in ultimo.