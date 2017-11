Honeywell chiude ad Atessa: danno insopportabile, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD sulla decisione della Honeywell di chiudere lo stabilimento di Atessa.

"L'annunciata chiusura dello stabilimento Honeywell di Atessa è un altro duro colpo all'occupazione abruzzese" sottolinea in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del PD, che sulla questione annuncia una interrogazione al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.

"L'interruzione drammatica della vertenza che lascia a casa 420 lavoratori rappresenta un danno insopportabile per un territorio già fortemente colpito dalla crisi economica. - evidenzia - Chiediamo al governo e al ministro Calenda di insistere con gli sforzi già avviati per portare la multinazionale Honeywell a riconsiderare una decisione così amara per l'economia del territorio che rischia di avere delle gravi ripercussioni sui redditi e sui consumi, nonostante il lavoro prezioso fatto dal vicepresidente della Regione Lolli, a cui chiediamo di continuare la battaglia per difendere i diritti dei lavoratori".



"Ai lavoratori della Honeywell va tutta la nostra solidarietà e la conferma del nostro impegno concreto per riaprire una vertenza che salvaguardi la presenza occupazionale in Abruzzo". assicura l'esponente dem.