Esuberi all'E-care: inserire cig in legge bilancio, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD sugli esuberi all'E-care.

"I paventati esuberi all'E-care, 100 a L'Aquila e 100 a Roma, vanno evitati nel modo più assoluto. Siamo impegnati in questi giorni su più fronti: una per sostenere il tavolo avviato al MISE con il vicepresidente della Regione Giovanni Lolli per trovare opportunità e progetti e l'altro per ottenere il paracadute della Cassa integrazione in deroga prevista per le aziende in ristrutturazione, su cui sto lavorando in Senato. Per L'Aquila sarebbe un colpo, siamo al lavoro alacremente per cercare soluzioni in una vicenda complessa in cui a pagare il corso della giustizia amministrativa, con l'avvicendamento delle commesse, non possono essere i lavoratori e le lavoratrici" segnala in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico.



"In Senato è cominciato l'iter della legge di bilancio sto lavorando agli emendamenti utili per assicurare ai lavoratori la cassa integrazione in deroga per le aziende in ristrutturazione. Ai lavoratori e lavoratrici il nostro assoluto sostegno e la nostra vicinanza" puntualizza infine.