Elezioni L'Aquila 2017: candidati centrodestra hanno torcicollo, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD sulle elezioni amministrative a L'Aquila.

"Renato Brunetta viene a L'Aquila dopo anni 8 anni, ma sembra fermo al 2009" afferma in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico.

La componente della Commissione per le questioni regionali osserva inoltre: "Il centrodestra ha deciso uno strano modo per sostenere il suo candidato. Infatti fugaci apparizioni di esponenti nazionali della destra continuano a fare una campagna elettorale attraverso l'insulto e con la testa rivolta al passato. Dopo 8 anni ancora a parlare di Silvio Berlusconi? Dopo 8 anni nessuna idea di futuro. Sembrano tutti colpiti da un brutto torcicollo. La campagna a sostegno del candidato sindaco Americo Di Benedetto, scelto da noi aquilani con oltre 10.000 cittadini che hanno votato alle primarie, la facciamo noi aquilani. Di sicuro Di Benedetto non è stato scelto nelle segrete stanze tra Roma e Pescara, in barba alla democrazia ed alla trasparenza."



Riflette infine: "La nostra campagna elettorale è per il futuro della città e la facciamo con argomenti seri, col linguaggio giusto e fermo che rifiuta soprattutto l'insulto. Noi siamo forti e gentili, veri abruzzesi. Evidentemente loro non si sentono forti e non sono gentili, bensi' scelgono un modo di comunicare maleducato ed aggressivo, segno di estrema debolezza. La vogliono buttare in caciara. Alla faccia degli aquilani."