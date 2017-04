Decreto terremoto: riparte ufficio ricostruzione Cugnoli, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD dopo l'approvazione del decreto terremoto.

"Grazie al decreto legge sul terremoto che ieri il Senato ha definitivamente convertito in legge, l'Ufficio territoriale 5 per la ricostruzione dei Comuni fuori cratere di Cugnoli riprenderà a lavorare a partire da lunedì 10 aprile" riporta in una nota la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.



"Attraverso un emendamento concordato tra parlamentari, infatti, è stato aumentato di 500 milioni lo stanziamento delle risorse previsto per gli uffici per la ricostruzione, - sottolinea - proprio per permettere a questo ufficio di riprendere a lavorare." Osserva: "Il decreto ha inoltre finanziato anche gli altri uffici per la ricostruzione dell'Aquila e provincia, con 2 milioni di euro."



"Nel complesso, è un provvedimento che consentirà di mandare avanti la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009. - continua la parlamentare dem - A 8 anni della tragedia, nei giorni in cui ricordiamo quel grandissimo lutto e la devastazione, continua il nostro impegno parlamentare per la gente d'Abruzzo."