Decreto terremoto: ok proroga a 2020 tribunali minori Abruzzo, dice Pezzopane (PD)

"Dal nuovo decreto sul terremoto appena approvato dal Consiglio dei Ministri arriva un'ottima notizia: la proroga fino al 2020 per i tribunali minori dell'Abruzzo. E' un risultato raggiunto grazie ad una bella e civile battaglia ed all'impegno comune come parlamentari abruzzesi, ricordo il mio emendamento presentato al decreto milleproroghe. Fondamentale il gioco di squadra con Regione e i sindaci di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto e la decisione del ministro Orlando e della sottosegretaria Boschi, la quale ha curato la redazione del decreto" spiega in un comunicato Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico.



"Ora finalmente c'è il tempo necessario per ripensare la geografia giudiziaria della nostra regione - segnala infine la parlamentare PD -, troppo penalizzata dalla riforma originaria e gravemente colpita da numerose calamità naturali, che hanno avuto un impatto anche sui carichi di lavoro nella giustizia. Rafforzare gli organici a L'Aquila e Chieti ora diventa fondamentale. Con la sottosegretaria Chiavaroli in queste settimane ed in queste ore convulse c'è stata una positiva collaborazione."