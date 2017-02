Decreto salva banche: maggiori tutele per risparmiatori, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD commenta il decreto salva banche.

"Grazie al lavoro parlamentare in costante dialogo con il governo, il testo del decreto banche che ora è in discussione nell'Aula del Senato, è stato perfezionato in Commissione Finanze sotto il profilo di una maggiore tutela dei risparmiatori. Ho firmato anch'io gli emendamenti con le colleghe dem Bertuzzi, Fabbri e Mattesini che riguardano le quattro banche in liquidazione: Carife, Banche Marche, Banca Etruria e Carichieti, queste ultime due particolarmente presenti in Abruzzo e Banca Etruria in particolare nel comune di Pizzoli" riflette in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.



"Questi emendamenti consentono notevoli passi avanti per i risparmiatori. Quattro i punti qualificanti: sono stati prorogati al 31 maggio i termini per i risparmiatori delle quattro banche in risoluzione per chiedere il rimborso. E' stata ampliata la platea dei beneficiari allargandola anche ai coniugi more uxorio e ai parenti degli obbligazionisti fino al secondo grado di parentela. E' stata poi decisa l'esclusione del valore delle obbligazioni azzerate dai 100mila euro di patrimonio ed è stata disposta la gratuità di tutte le spese di istruttoria a carico delle banche. Ora prosegue l'iter del provvedimento nell'Aula del Senato, per arrivare ad una rapida approvazione" specifica in conclusione.