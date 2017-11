Decreto fiscale: le misure per le aree terremotate, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD sul decreto fiscale.

"Questo decreto fiscale, nel testo approvato dalla Commissione Bilancio, contiene molte misure per tutte le aree colpite dagli eventi sismici e in particolare per il Centro Italia. E' stato un lavoro faticoso, ma il risultato è notevole e indice della continua attenzione dei governi Renzi e Gentiloni alle zone terremotate, attenzione che sta consentendo una parziale ripresa delle attività produttive" riflette in un comunicato Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico.



"Oltre all'estensione anche al cratere 2009 delle procedure previste per la ricostruzione degli edifici pubblici post sisma 2016 il decreto contiene le proroghe dei contributi e dei mutui per le aziende e viene affrontata finalmente l'erogazione del Sostegno per l'Inclusione attiva per le aree del sisma - illustra in ultimo -, nonché vengono stanziati i finanziamenti per Comuni delle zone sismiche per i progetti della messa in sicurezza degli edifici pubblici. Si interviene con una norma di dettaglio sul caso di Nonna Peppina ed analoghe situazioni. Viene concessa alle imprese la possibilità di rateizzare le imposte senza interessi, misura equa e che in questa fase può essere molto utile. Anche l'Abruzzo, in relazione al terremoto del 2009, trova soluzioni a problemi antichi: si prorogano i lavoratori degli uffici speciali e i lavoratori precari dei Comuni per altri due anni e i lavoratori Ripam al 2023. Per il terremoto ad Ischia vengono stanziati 40 mln e sospesi i tributi fino settembre 2018. Nel complesso si affrontano molte questioni mentre altre, in particolare una migliore organizzazione normativa della 'zona franca' verranno affrontate nella legge di bilancio ."