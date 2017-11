Decreto fiscale: emendamento per sicurezza strada dei Parchi, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD sull'emendamento per la messa in sicurezza dell'A24 e A25.

"Ho presentato già la scorsa settimana un emendamento al decreto fiscale per mettere in sicurezza antisismica immediatamente l'A24 e l'A25 - fa sapere in una nota la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane -, consentendo al concessionario delle Strade dei Parchi di utilizzare a questo scopo i canoni previsti per il 2017 e il 2018, per un totale di 111.720.000 euro. E' un intervento necessario, in attesa che siano ultimate le procedure necessarie per utilizzare i fondi già previsti dal decreto Mezzogiorno e per completare i primi interventi contenuti nel decreto sviluppo, provvedimenti in cui abbiamo fatto passi avanti ed importanti scelte, dopo aver convinto i vari ministeri della necessità di guardare a questo problema con la massima attenzione."



La parlamentare PD afferma in ultimo: "E' necessario però provvedere subito alla messa in sicurezza di queste due autostrade i cui viadotti, lo ricordo, sono stati sottoposti a più eventi sismici, anche nel corso degli ultimi due anni. Dal 2009 ad oggi sono stati sottoposti a troppe sollecitazioni sismiche. L'emendamento 2.177 all'art. 2 del decreto fiscale prevede che il concessionario provveda a versare all'Anas il corrispettivo dovuto a partire dal 2028, in tre rate annuali, ciascuna delle quali pari a 37.240.000 euro, con la maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Si tratta quindi in sostanza di un prestito, che garantirà la sicurezza di queste tratte autostradali. Inizia ora un'importante azione parlamentare per superare le ritrosie della Ragioneria generale dello Stato."