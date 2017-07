Decreto Sud: ok deroga per gettoni di presenza terremotati, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD informa sugli emendamenti al decreto Sud.

"La Commissione Bilancio ha approvato un mio emendamento al decreto Sud che estende anche agli amministratori dei comuni colpiti dagli eventi sismici 2016-2017 la deroga per i gettoni di presenza: potranno percepirli anche in caso di mancato rispetto del patto di stabilità prima del 2012. Si tratta di indennità e gettoni di piccola entità ma necessari in comuni dove il lavoro per gli amministratori è diventato enorme. Oltre al valore economico c'è un valore simbolico. Questo permetterà alle amministrazioni di affrontare al meglio le tante incombenze e i carichi di lavoro aggiuntivi dovuti al terremoto" riferisce in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico.



"La normativa vigente prevede che il gettone di presenza competa al sindaco - spiega in conclusione la parlamentare PD -, ai presidenti dei consigli comunali, ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei comuni e vengono riconosciuti anche per la partecipazione ai consigli e alle commissioni comunali. La legge prescrive anche una riduzione in caso di mancato rispetto del patto di stabilità. Spesso tra l'altro sono nuovi amministratori che scontano il mancato rispetto del patto di stabilità deciso da altre amministrazioni. Il mio emendamento prevede una deroga alla normativa, a patto che il mancato rispetto del patto di stabilità sia avvenuto nell'esercizio finanziario 2012 o ad anni precedenti e le violazioni siano accertate successivamente al 31 dicembre 2014."