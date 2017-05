Ddl aerospazio: fondamentale per rinnovo governance, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD commenta il ddl aerospazio.

"Il disegno di legge che il Senato ha approvato e che passa alla Camera è fondamentale perché rinnova la governance di un settore di punta come quello dello spazio e dell'aerospazio, che vede l'Italia protagonista. Vengono attribuiti alla Presidenza del Consiglio la direzione e il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, con l'istituzione di un Comitato interministeriale con il compito di definire gli indirizzi del Governo in materia e di supportare l'Agenzia Spaziale Italiana nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con gli organismi internazionali. Il Comitato dovrà definire anche il quadro delle risorse finanziarie e promuovere lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese. Anche il ruolo dell'Asi viene amplificato. Il provvedimento rappresenta quindi un'occasione per rendere il settore ancora più competitivo, con un ambizioso disegno di sviluppo, di rilancio economico e di creazione di nuovo lavoro, anche sui territori" riferisce in una nota la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.



"Le nostre aziende dell'aerospazio attendono da tempo questo testo. Sono tutte aziende di punta, che rappresentano l'innovazione presente e anche il futuro. Non è un caso che quando la terra nel 2009 tremò in Abruzzo, colpendo anche l'Alenia Spazio, ci rimboccammo tutti le maniche. Non potevamo perderla. A soli quattro anni dal terremoto che aveva distrutto il vecchio stabilimento e a soli due anni dalla posa della pietra del nuovo stabilimento, Thales Alenia Space ha inaugurato a L'Aquila uno dei più sicuri e moderni stabilimenti d'Europa, il simbolo di una rinascita industriale che consente oggi a oltre trecento giovani, competenti ingegneri di guardare al futuro. Stiamo inoltre organizzando il settimo distretto aerospaziale in Italia. Questo disegno di legge nasce per sostenere proprio esperienze come questa" espone in conclusione l'esponente dem.