Chiusi uffici territoriali per Ricostruzione post sisma: governo agisca, dice Pezzopane

Stefania Pezzopane del Pd sulla chiusura degli Uffici territoriali per la Ricostruzione post terremoto.

"Ho sentito numerosi sindaci dei Comuni 'fuori Cratere 2009' delle Province di Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila e mi hanno informata che da oggi gli Uffici territoriali per la Ricostruzione sono chiusi per mancanza di personale. È vergognoso ed allucinante, visto che nel decreto enti locali sono state messe le risorse adeguate per coprire le esigenze, ben 500 mila euro disponibili da giugno 2016" denuncia in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico.



"Invece per inghippi e strane interpretazioni, le amministrazioni comunali hanno dovuto anticipare i compensi di tutti gli addetti alle relative e imprescindibili attività tecnico-amministrative e ora non hanno più fondi. - chiarisce la parlamentare eletta in Abruzzo - I sindaci hanno ragione e a loro e ai lavoratori degli Utr va tutto il mio sostegno e la mia solidarietà"



"Il problema non riguarda una carenza normativa, abbiamo approvato fin da giugno un apposito emendamento al decreto enti locali e la prosecuzione di questi uffici è stata assicurata con vari provvedimenti sugli eventi sismici, di cui sono stata io stessa promotrice. - specifica quindi - La chiusura degli uffici è inaccettabile, specie per ostacoli di natura burocratica, che siamo impegnati a risolvere".



"Faccio appello alla sottosegretaria De Micheli, già attiva per risolvere il problema, a far sì che le strutture ministeriali risolvano positivamente il problema. - conclude quindi l'esponente dem - In Parlamento abbiamo approvato la norma, abbiamo messo le risorse anche per il 2017, i comuni stanno addirittura anticipando le somme da mesi: tutto ciò è pazzesco. Anche il vicepresidente Lolli è stato interessato. Gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione sono strutture fondamentali perché prosegua la riqualificazione e il rilancio del nostro territorio. Nella delibera CIPE ci sono risorse adeguate e chiarimenti espliciti. Non se ne può più ogni volta spunta qualche problema burocratico che danneggia il lavoro prezioso che stiamo facendo."