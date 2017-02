Canone Rai: In Abruzzo pagano ma non vedono tv. Interrogazione Pezzopane

Stefania Pezzopane del PD sulla mancata ricezione dei canali Rai in Abruzzo.

"Sto presentando un'interrogazione parlamentare perché il problema della mancata ricezione dei canali Rai in Abruzzo, soprattutto nelle zone interne, venga risolto" annuncia pochi giorni fa la senatrice del PD Stefania Pezzopane.



"E' una vicenda annosa e so che riguarda anche altre Regioni, soprattutto montane. - sottolinea la parlamentare - Ricevo molte segnalazioni da parte dei cittadini infastiditi perché, a fronte del pagamento del canone, non riescono a vedere i programmi Rai e in particolare Rai3, con il relativo Tg regionale, molto seguito in Provincia".



"Mi auguro che la questione possa essere risolta una volta per tutte", conclude l'esponente dem.