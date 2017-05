Call center: Boeri rassicura su bando Inps ma a metà, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane e Pierpaolo Pietrucci del PD sul bando Inps per il rinnovo della commessa per il Contact center dell'istituto.

"In una lettera di risposta alle nostre richieste, il Presidente dell'Inps sottolinea il pieno rispetto della clausola sociale nel bando, appena pubblicato, per il rinnovo della commessa per il Contact center dell'istituto. Secondo il disciplinare di gara, infatti, il nuovo appaltatore dovrà garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, tenendo conto dell'anzianità professionale maturata al momento del trasferimento. E' indubbiamente un passo avanti, che ci spinge a continuare a lavorare anche perché, in un settore che in Italia occupa 80 mila lavoratrici e lavoratori, si arrivi a rispettare anche il criterio della territorialità", riferiscono in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del PD eletta in Abruzzo, e Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale dem dell'Abruzzo.



"Per quanto attiene al criterio della territorialità e al rispetto, nel bando, del decreto legislativo che sta per entrare in vigore il 20 maggio - proseguono i due esponenti dem - Tito Boeri nella missiva ci spiega che non è stato possibile attendere ancora per non ritardare una procedura di rinnovo avviata già nel 2016, visto che si è in prossimità della scadenza del 30 giugno della commessa attuale. Sottolinea comunque come i criteri stringenti del bando non dovrebbero penalizzare le lavoratrici e i lavoratori". "Riteniamo che Inps avrebbe potuto fare di più e ribadiamo che non accettiamo giochetti sulla pelle dei lavoratori. - precisano - Continua il nostro impegno anche a livello nazionale per fare in modo che il criterio della territorialità aziendale possa tutelare gli occupati di un settore in crisi".