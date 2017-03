Anno Ovidiano 2017: proposti 3 milioni di stanziamento, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del Pd continua ad informare in merito al ddl per l'istituzione dell'Anno Ovidiano.

"Anche oggi in Commissione Cultura al Senato abbiamo fatto passi avanti sul disegno di legge per l'istituzione dell'Anno Ovidiano. La relatrice Fasiolo (PD) ha presentato una proposta di emendamento al testo e propone al governo uno stanziamento di 3 milioni di euro in due tranche di 1 milione e mezzo, sulla somma effettiva si sta trattando in questi giorni. Quel che è certo è che l'esame del testo sta entrando nel vivo" informa in un comunicato Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico.



"Oggi è stato presentato dalla relatrice un emendamento in commissione che prevede l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di cui faranno parte il Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro della cultura, il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, il presidente della regione Abruzzo e da due parlamentari del territorio, eletti in Abruzzo,il sindaco di Sulmona, il Presidente della Destinazione turistica di Sulmona, tre personalità di chiara fama della cultura, esperte della vita e delle opere di Ovidio, nominate dal ministero della Cultura. - viene quindi specificato - Il Comitato promotore istituirà un comitato scientifico, mentre il ministero dell'Istruzione darà luogo al 'Comitato dei 50 Ovidiani', composto da giovani studiosi, under 25".



"Tutto questo garantirà alle celebrazioni un respiro innovatore, in modo che l'Anno Ovidiano promuova anche la ricerca sul grande poeta latino. Il Comitato opererà senza compenso alcuno e redigerà il programma delle iniziative. Sono davvero felice che si stiano facendo i giusti passi avanti. Ora la parola passa alla Commissione Bilancio che deve dare il suo parere sulla copertura della norma finanziaria" conclude l'esponente dem.