Anno Ovidiano 2017: governo dice sì a ddl, annuncia Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD aggiorna sull'iter del ddl per l'Anno Ovidiano.

"Il sottosegretario alla Cultura Antimo Cesaro ha manifestato oggi pomeriggio ufficialmente in Commissione Cultura al Senato l'interesse del governo per il disegno di legge finalizzato all'istituzione dell'Anno Ovidiano. La Commissione sta infatti esaminando il testo unificato, frutto del disegno di legge di cui sono prima firmataria e della proposta della senatrice Pelino", informa in una nota la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.



"A supporto di questa espressa manifestazione di interesse, il sottosegretario ha proposto norme di ulteriore semplificazione. - precisa - Si tratta di un passo avanti fondamentale, che potrebbe preludere all'accoglimento della mia richiesta di approvare il provvedimento in sede deliberante, senza passare dall'aula".



"Il mio disegno di legge propone di istituire quale Anno Ovidiano, il 2017, bimillenario della morte, per diffondere la conoscenza della vita e dell'opera del grande poeta latino, attraverso la ricerca e la valorizzazione dei luoghi legati alla sua figura. - continua in conclusione l'esponente dem - E' stato sottoscritto, tra gli altri, dai senatori Napolitano e Zavoli. Stiamo lavorando in Senato con spirito unitario e di collaborazione con tutte le forze politiche per approvare un testo adeguato a sostenere l'Anno Ovidiano".