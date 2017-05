Vaccini: in decreto obbligatorio anche quello contro M5S, dice Covello (PD)

Stefania Covello del PD entusiasta per il decreto sull'obbligo dei vaccini.

"Il via libera del CdM al decreto per l'obbligo delle vaccinazioni per i bambini da 0 a 6 anni è una vittoria di civiltà" assicura in una nota la deputata del Partito Democratico Stefania Covello.



"Vince la salute delle persone. - afferma - Si torna finalmente a difendere la salute collettiva partendo dai più piccoli. Ma è anche una fortissima azione di contrasto contro le menzogne che girano in rete e che costituiscono un grave pericolo. Un decreto che al suo interno ha un ulteriore vaccino: quello contro il pericoloso oscurantismo cavalcato da Beppe Grillo ed M5S. Anche questa è la buona politica del Partito Democratico e del governo."