Svimez conferma che riforme Rezni hanno rilanciato il Sud, dice Covello (PD)

Stefania Covello del PD commenta l'ultimo rapporto Svimez.

"I dati dello Svimez sull'andamento dell'economia meridionale sono positivi. Sono la dimostrazione che le misure adottate durante il governo Renzi e ora proseguite da Paolo Gentiloni hanno rilanciato la nostra economia" assicura in una nota Stefania Covello, deputata del Partito Democratico.

"In particolare, il decreto Sud appena approvato al Senato e ora all'esame della Camera, contribuirà a dare rinnovato impulso alla ripresa dell'economia meridionale e nazionale più un generale. - prosegue - L'impianto riformista dei provvedimenti dei governi Renzi e Gentiloni sta ridando fiato alla nostra economia. Sappiamo che tutto ciò ancora non basta; ecco perché è doveroso proseguire su questa strada".

Da sottolineare che il rapporto Svimez avverte che di questo passo il Mezzogiorno tornerà ai livelli pre-crisi non prima del 2028.