Osservatori Osce? Prima Cancelleri spieghi cosa farà contro mafia, dice Covello (PD)

"Il MoVimento 5 Stelle e Giancarlo Cancelleri in questi mesi di comizi elettorali in giro per la Sicilia non hanno mai fatto capire come intendono affrontare il fenomeno mafioso. E ora vorrebbero dare lezioni di legalità?" si domanda Stefania Covello, deputata del Partito Democratico, in merito alla richiesta di osservatori Osce durante le elezioni in Sicilia.

"Spieghino, piuttosto come si concilia la legalità con l'essere stati travolti a Palermo dall'inchiesta per le firme false, con l'avallo all'abusivismo edilizio, con il modello Bagheria. - aggiunge in una nota - Da una parte Musumeci è appoggiato da liste con candidati decisamente discutibili, come il sindaco di Priolo. Dall'altra, il MoVimento 5 stelle ha portato avanti una campagna che ha puntato a raccogliere consensi con urla e demagogia, senza mai riuscire a formulare soluzioni concrete per i cittadini politica".