M5S: video su candidato Palermo svela veleni e ricatti, dice Covello (PD)

Stefania Covello del PD commenta il video virale sul candidato alle prossime elezioni amministrative di Palermo.

"Il video finito sui social in cui alcuni deputati pentastellati parlano del 'loro' candidato alle prossime elezioni amministrative di Palermo è inquietante. È evidente che siamo in presenza di uno scontro feroce interno in un clima di veleni e ricatti reciproci" denuncia in una nota la deputata del Partito Democratico Stefania Covello.



"Ormai per i grillini è una costante, basti pensare a quanto accaduto a Roma. - prosegue - Doveva essere il movimento dello streaming, della massima trasparenza, dell'uno vale uno. Macché. Il video conferma invece che quello messo in piedi dalla Casaleggio Associati tutto è meno che un movimento democratico che ha come obiettivo di rispondere agli interessi dei cittadini italiani".



Per evitare la diffusione del video, il MoVimento 5 Stelle diffida chiunque a pubblicare la conversazione, avvenuta tra Andrea Cottone, attuale componente dello staff della comunicazione di M5S alla Camera, Riccardo Nuti, Giulia Di Vito, Chiara Di Benedetto e Loredana Lupo.