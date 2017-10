Legge bilancio: portare sgravi per giovani Sud al 100%, dice Covello (PD)

Stefania Covello del PD sulla legge di bilancio 2018.

"L'obiettivo contenuto nella Legge di Bilancio di portare dal 50 al 100% l'esonero contribuito per le assunzioni di giovani al Sud è l'ennesimo, importante segno di attenzione del governo nei confronti del Mezzogiorno", dichiara in una nota Stefania Covello, deputata e responsabile Mezzogiorno del Partito Democratico.



"La misura - continua - che riguarderebbe i giovani disoccupati negli ultimi 60 mesi è un tassello della strategia del governo volta a diminuire l'annoso divario occupazionale tra Nord e Sud. Si tratta di una misura di sicura efficacia che, insieme alle altre analoghe adottate per il Sud dagli ultimi due governi, consoliderà l'inversione di tendenza impressa all'economia meridionale, contribuendo a rafforzare la ripresa anche a livello nazionale".

"Garantiremo per questo il nostro impegno durante la discussione del provvedimento, per far sì che questa misura diventi realtà", assicura.