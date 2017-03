Export: crescita al Sud prova il recupero di competitività, dice Covello (PD)

Stefania Covello del PD commenta i dati Istat sull'export.

"Ci sono dei segni positivi che spesso vengono sottovalutati soprattutto se riguardano il Sud e invece costituiscono un segnale da valorizzare. Il più 5,3% del Mezzogiorno registrato nell'export vuol dire un recupero di competitività di quest'area. È prova che in questi anni si è investito per rilanciare l'economia meridionale", assicura la deputata del Partito Democratico Stefania Covello.



"Ora occorre proseguire su questa strada e consolidare i segnali di crescita per dare continuità e prospettiva anche in chiave occupazionale. - precisa l'esponente dem - Riteniamo che con il ministro della Coesione si debba proseguire nel processo di infrastrutturazione anche sociale del territorio meridionale per rafforzare la sua capacità di attrarre investimenti e valorizzare le tante eccellenze".