Decreto Sud non illude con assistenzialismo, dice Covello (PD)

Stefania Covello del PD sul decreto Sud.

"Sono passati due anni dal giorno in cui Matteo Renzi prese la decisione di porre in essere il Masterplan per il Sud. I dati sul Mezzogiorno pubblicati allora dalla Svimez erano drammatici. Oggi - diffonde in una nota la deputata del Partito Democratico Stefania Covello -, gli stessi dati Svimez ci dicono che il Sud è tornato a crescere in termini di PIL e di occupazione. Questo significa che le misure attuate per il Mezzogiorno stanno funzionando".



"Il decreto sul Sud è un nuovo importante tassello della strategia dei governi Renzi e Gentiloni per liberare le grandi ma inespresse energie imprenditoriali ed economiche del Mezzogiorno. - assicura quindi - In questo senso vanno le risorse stanziate per 'Resto al Sud', in favore dei giovani che vogliono investire nella loro terra, sono un segnale importante. E altrettanto fanno la individuazione e realizzazione di Zone Zes nelle aree portuali e retro-portuali, e la valorizzazione di terre incolte. Si tratta di provvedimenti concreti che puntano a far crescere la produttività del Mezzogiorno, e non a illudere le persone con chimere dall'antico sapore assistenzialista come il reddito di cittadinanza". "Ancora, ovviamente, non basta. - conclude l'esponente dem - I risultati raggiunti fin qui, anche grazie al grande lavoro svolto dal ministro De Vincenti, sono però la prova che la strada imboccata due anni fa è quella giusta."