CEI: Bassetti attento al dialogo senza pregiudizi, dice Covello (PD)

Stefania Covello del PD commenta la nomina di Gualtiero Bassetti a presidente della CEI.

"La nomina del cardinale Gualtiero Bassetti a presidente della Conferenza episcopale italiana è una 'lieta novella'. La decisione di Papa Francesco premia una figura di grande umanità e attenta al dialogo senza pregiudizi. Gualtiero Bassetti potrà così proseguire con ancor maggior forza in quel sentiero che lo ha contraddistinto nella sua esperienza pastorale come uomo al servizio degli ultimi - diffonde in una nota la deputata del Partito Democratico Stefania Covello -, degli emarginati, dei migranti."



"Usando una espressione del sindaco di Firenze La Pira - specifica in conclusione la parlamentare del PD -, il neo presidente della CEI definì le giovani generazioni 'le rondini che vanno verso la primavera'. Facendo anche noi nostra questa così delicata espressione, gli rivolgiamo i più sentiti auguri di buon lavoro. Ne abbiamo tanto bisogno."