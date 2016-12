ISIS, nuovo video: bruciati vivi due soldati turchi ad Aleppo

Un video attribuito allo Stato Islamico e pubblicato su internet, ma la cui veridicità non è attendibile, mostra due presunti soldati turchi bruciati vivi nella provincia siriana di Aleppo. I due soldati sarebbero quelli catturati nel mese scorso in Siria. Nel video si vedrebbero queste due persone incatenate, in aun'area aperta, collegati ad una miccia che piano piano prende fuoco fino a quando le fiamme non avvolgono completamente le vittime. Ad accendere la miccia qualcuno fuori campo. Poco prima di questa scena, un altro membro dell'ISIS rivolge minacce in turco, con sottotitoli in arabo, al presidente turco Recep Tayyip Erdogan e al suo governo, facendo un appello ai 'mujaheddin' della Turchia perché facciano la guerra santa

Subito dopo la diffusione del video, la Turchia avrebbe deciso di bloccare l'accesso a Twitter, Facebook e Youtube.