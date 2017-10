Russiagate: ex capo della campagna elettorale di Trump si consegna a FBI

Paul Manafort, ex manager della campagna elettorale di Donald Trump, si è consegnato alla FBI che indaga sul caso Russiagate.

Le autorità americane che indagano sul Russiagate hanno chiesto di consegnarsi a Paul Manafort, ex manager della campagna elettorale di Donald Trump, e a Rick Gates, uomo d'affari sempre legato all'attuale presidente USA, di consegnarsi.

Stando a quanto riporta la CNN, i due si sono quindi costituiti alla FBI. Tra i 12 capi d'accusa tra cui dichiarazioni false e fuorvianti, riciclaggio e omessa denuncia di conti su banche straniere anche quello di "cospirazione contro gli Stati Uniti d'America".



Sembra che sui conti offshore di Manafort e del suo ex socio in affari Rick Gates siano transitati oltre 75 milioni di dollari. L'ex manager della campagna di Trump era finito nel mirino dei federali a causa anche dei sospetti contratti di consulenza con l'ex presidente filorusso ucraino Viktor Yanukovych, emersi da un libro paga segreto del Partito delle Regioni. In base a questi documenti, sembra che Manafort abbia ricevuto oltre 12 milioni dal partito filorusso tra il 2012 e il 2014. L'ex manager della campagna di Trump finora ha negato ogni addebito.