Victoria Beckham blocca reunion Spice Girls: vi tolgo diritti canzoni

L'attesa reunion delle Spice Girls sembra essere destinata a saltare definitivamente. Dopo il no di Mel C (al secolo Melanie Chisholm) e di Victoria Beckham per un ritorno sul palco insieme a Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Brown è sempre la moglie di David Beckham ad intralciare un tour che dovrebbe fruttare circa 10 milioni di sterline.



Tramontata l'era delle Spice Girls, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Brown si volevano trasformare in GEM (acronimo dei nomi delle cantanti), pronte a lanciarsi con nuovi singoli, salvo poi capire che il progetto non sarebbe decollato.



Da qui l'ideadi presentarsi di nuovo come Spice Girls, che però non è piaciuta alle due protagoniste che di reunion non vogliono proprio sentir parlare. E così dapprima Mel C ed ora Victoria Beckham affilano le armi legali. L'ex Posh Spice infatti avrebbe chiesto ai suoi avvocati di diffidare Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Brown a cantare dal vivo le canzoni originali del gruppo, facendo leva sui diritti dei brani delle Spice Girls che lei stessa detiene in parte.