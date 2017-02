Sony Digital Cinema 4K: nel 2016 più 20% e 600 installazioni in Italia

"Con il 2016 da poco alle spalle, Sony Digital Cinema 4K traccia un bilancio degli ultimi dodici mesi e offre una panoramica sul livello di digitalizzazione 4K delle sale italiane, le sue partnership più importanti, i nuovi prodotti lanciati e i nuovi primati raggiunti. L'anno appena passato ha visto consolidare ulteriormente il successo delle soluzioni Sony Digital Cinema 4K in Italia" viene riportato in un comunicato dalla multinazionale.



"Il numero delle installazioni è salito a circa 600 proiettori, con una crescita rispetto allo scorso anno del 20%, consolidando una quota di mercato già largamente maggioritaria per quanto riguarda i sistemi di proiezione 4K. Il 4K di Sony si riconferma la soluzione più richiesta sia dai nuovi esercenti che da coloro che mirano a un upgrade di obsolete macchine 2K" si prosegue.



«Si tratta di una tendenza molto importante del mercato italiano. La digitalizzazione delle sale è ormai completa al 99% ma molti esercenti si stanno rendendo conto che i proiettori 2K non sono in grado di offrire un'esperienza di livello cinematografico», afferma Enrico Ferrari, Regional Sales Head Central Eastern & Southern Europe Theatre Solutions, Sony Professional Europe. «Il 2K è stato una fase di transizione che ha portato a un passo indietro rispetto alla qualità garantita in precedenza dalla pellicola. Oggi, grazie al 4K, l'industria cinematografica è nuovamente in grado di affrontare la vera sfida del mercato attuale, ovvero offrire esperienze memorabili, decisamente superiori a quelle che gli spettatori possono vivere a casa sugli schermi TV».



"Nel corso del 2016 la grande attenzione per l'innovazione di Sony Digital Cinema 4K ha incontrato il crescente interesse di ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) che ha scelto l'azienda come Partner Tecnico ufficiale della 39esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, il principale appuntamento dell'industria italiana, mentre dalla Germania è arrivato l'annuncio di un nuovo primato, con un trial tecnico al Cinecittà Multiplexkino di Norimberga che ha installato una soluzione multi-stack Sony che ottimizza ben quattro proiettori SRX-R515 per offrire una straordinaria luminosità di 60.000 lumen sugli oltre 30x22 metri del più grande schermo europeo. Il 2016 ha visto inoltre l'azienda completare la sua gamma di soluzioni di proiezione 4K conformi allo standard DCI per cinema di ogni dimensione, con il lancio del nuovo SRX-R510DS. Il nuovo sistema è andato ad affiancare l'altra soluzione di proiezione doppia 4K SRX-R515DS per schermi di grande formato, annunciata nel 2015 durante il CinemaCon" si continua.



«Un ringraziamento particolare dall'azienda va ai team di professionisti e tecnici dei due partner di Sony Digital Cinema 4K che si occupano della vendita, installazione e supporto tecnico per tutti gli esercenti dei cinema in Italia: Prevost srl, storica azienda che commercializza e installa apparecchiature cinematografiche, e dcinex, una delle aziende di digital cinema leader in Europa, per la fornitura di dispositivi per la proiezione cinematografica digitale. Il loro supporto è stato, come sempre, fondamentale per il raggiungimento di questi straordinari risultati», conclude Enrico Ferrari.