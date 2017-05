Somalia: 1,5 milioni bambini denutriti, 275mila rischiano di morire di fame

La Fides riferisce sulla grave situazione in Somalia, dove i bambini colpiti da denutrizione in Somalia sono aumentati del 50%.

"Dall'inizio dell'anno il numero dei bambini colpiti da denutrizione in Somalia è aumentato del 50%, fino a raggiungere un milione e 400 mila. Queste cifre sono state diffuse dall'Unicef, che ha anche evidenziato che tra di loro 275 mila sono a rischio di denutrizione acuta grave e di conseguenza rischiano di morire di fame" riporta in un comunicato la Fides.



"A causa della siccità, delle malattie e degli sfollamenti, circa 615 mila persone, prevalentemente bambini e donne, sono state costrette a spostarsi aumentando il pericolo di morte per colera, malaria, diarrea acquosa acuta o morbillo" prosegue l'agenzia di stampa cattolica.



"Dall'inizio dell'anno l'Unicef e i suoi partner hanno curato oltre 56 mila bambini denutriti - rende noto in ultimo l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie -, quasi il 90% in più rispetto allo stesso periodo del 2016. Un'altra delle conseguenze della siccità ha fatto registrare l'abbandono scolastico da parte di circa 40 mila bambini mandati dai genitori a cercare acqua, o in continuo movimento per trovare cibo. E' stato riscontrato anche un aumento di bambini che vivono per strada e di bambini reclutati dai gruppi armati."