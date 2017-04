#Everychildismychild, non solo Siria: in Somalia bambini muoiono di fame e sete

Anche se l'attenzione dei media mainstream è focalizzata solo sui bambini della Siria, anche in altre regioni del mondo i più piccoli muoiono nell'indifferenza generale. Come in Somalia, dove i bimbi stanno morendo per malnutrizione, fame, sete e malattie curabili.

Non esistono solo i bambini della Siria, a cui oggi tutti i vip hanno dedicato la comoda protesta social #everychildismychild.



"Migliaia di bambini in Somalia soffrono di denutrizione acuta, colera o diarrea e la cifra aumenta rapidamente. Secondo le stime dell'Unicef, nei mesi di gennaio e febbraio sono stati somministrati alimenti terapeutici a 35.400 bambini malati, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre a 18.400 sono stati diagnosticati colera e diarrea acquosa" viene infatti rivelato in un comunicato della Fides.



Dall'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie si illustra in ultimo: "Attualmente la situazione è davvero grave, i bambini stanno morendo per malnutrizione, fame, sete e malattie. Durante la carestia del 2011, sono morti 130mila piccoli. I bambini affetti da denutrizione acuta sono nove volte più soggetti a malattie e infezioni. Secondo l'Unicef, quasi un milione ne saranno colpiti quest'anno. Il Fondo delle Nazioni Unite ha assicurato la somministrazione di salvavita fino al mese di giugno prossimo ed è già impegnato in un programma mobile speciale per ampliare la portata di aiuti nutrizionali, acqua, servizi igienico-sanitari."

Redazione

© riproduzione riservata | online: 07/04/2017 | update: 07/04/2017

• DALLA PRIMAPAGINA:

• POTREBBE INTERESSARTI:

• LE ALTRE NOTIZIE: