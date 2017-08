Contributi pubblici radio-tv locali: rischio disoccupazione, dice Slc Cgil

La Slc Cgil sul nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi pubblici alle emittanti locali.

"Il testo del nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi pubblici alle emittenti radiotelevisive locali approvato dalle Commissioni congiunte trasporti e cultura presenta luci ed ombre" dichiara in una nota la Slc Cgil.

"Per alcuni aspetti della delega ricevuta dal CdM il risultato è positivo perché introduce criteri intesi al miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e all'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. - si spiega - E' carente invece nella salvaguardia dell'occupazione in quanto non stabilisce regole e strumenti validi per far fronte ad una selezione che rischia di sbarrare l'accesso al contributo pubblico a oltre l'80% delle emittenti che ne hanno beneficiato fin adesso".



"Come Slc Cgil abbiamo chiesto a tal riguardo di istituire un tavolo permanente presso il Mise per porre innanzitutto un argine ai prevedibili effetti negativi sull'occupazione, conseguenza della selezione, e che rischiano di colpire soprattutto i tecnici e gli impiegati che, per altro, sono stati i più danneggiati dalla riforma delle pensioni e per favorire processi di consolidamento organizzativo e patrimoniale del tessuto imprenditoriale. - precisa il sindacato - Attendiamo ancora riscontro. Nel merito avevamo chiesto inoltre che fossero valorizzate le spese sostenute per la formazione professionale del personale e che fossero penalizzate le imprese inadempienti agli obblighi retributivi".