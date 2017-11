Canone Rai: in legge stabilità irrisolto nodo autonomia, dice Slc Cgil

La Slc Cgil commenta la legge di stabilità per quanto riguarda le entrate Rai.

"La legge di stabilità, per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, identifica le minori entrate da canone rispetto al 2016 (in forza della riduzione della tassa per i privati e della diversa distribuzione delle risorse definite 'extragettito'),con un ulteriore abbassamento di 100 milioni di euro per il 2018 (1.700 milioni di euro) rispetto a quanto previsto per il 2017" informa in una nota la Slc Cgil.



"Per questo motivo nella stessa legge di stabilità, per gli anni 2018 e 2019 si prevede una compensazione per 100 milioni di euro, senza purtroppo chiarire che tale quantità è determinata dal riversamento alla Rai dell'intero 'extragettito'. Extragettito che ricordiamo, per il 50% del suo valore è designato alla fiscalità generale e alle emittenti e radio locali" sottolinea quindi il sindacato. "Bisogna garantire la sostenibilità economica e la programmabilità per almeno tre anni dell'attività di servizio pubblico radiotelevisiva e multimediale - si chiarisce - ma rimane inevasa la modifica della regola rispetto all'utilizzo del canone e all'autonomia del Servizio Pubblico, infatti cifre alla mano, si rischia che il valore del Canone non sia sufficiente a coprire le attività previste dal Contratto di Servizio, attualmente in discussione in Commissione".



"Altro nodo delicato e non sciolto è quello del Cda: quale CdA gestirà il passaggio del nuovo contratto di servizio e svilupperà il Piano Industriale? - si domanda - Durata e scadenza degli incarichi e delle concessioni non coincidono". "Pertanto - conclude Slc - a fronte del Rinnovo del CCL Rai, Contratto di Servizio e Piano Industriale, che ridisegneranno complessivamente la Rai Sevizio Pubblico, riteniamo che al sindacato ed ai lavoratori, come si è provato a fare in questi anni, spetti il dovere di lavorare per indirizzare nel miglior modo possibili tali processi in una interlocuzione con politica ed istituzioni".