Sky: licenziamenti anche per donne in maternità e disabili, dicono sindacati

Slc Cgil, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni sulla vertenza Sky.

"L'azienda non ha voluto superare i licenziamenti nonostante i risultati economici e le molte proposte alternative presentate dalle organizzazioni sindacali. Sky ha voluto affermare la licenziabilità e la gestione del personale senza vincoli sociali", riferiscono in una nota Slc Cgil, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni.

"Anche una ipotesi di trasferimento parziale dei lavoratori di Roma per rispondere alle esigenze organizzative non è stato considerato sufficiente perché escludeva una platea di lavoratori con tutele di legge. La procedura di licenziamento impatta su molti lavoratori in legge 104/92, donne in maternità, congedi straordinari e disabili", precisano infatti.

"A nulla è servita la proposta sindacale di riduzione a part time per 28 lavoratori, la proposta di lavoro in smart working, l'esodo per la pensione per coloro che hanno raggiunto i requisiti di legge. - concludono - Nella giornata di (ieri, ndr), alle assemblee, si proporrà di proseguire la mobilitazione e di procedere con la tutela legale dei lavoratori inseriti in procedura".