Sky: giornalisti non accettano trasferimento a Milano. USB: rischio licenziamento

USB denuncia l'atteggiamento di Sky.

"Sky Tg24 caccia i sette giornalisti ribelli. La loro colpa? ​N​on avere firmato il consenso al trasferimento a Milano. Ma non era una libera scelta - diffonde in una nota USB -, tra andare o non andare nella nuova sede? No​: evidentemente era un ricatto, visto che ​scegliendo di non aderire in modo consensuale alla gentile proposta di trasferimento, i sette giornalisti sono stati ripagati con ferie forzate a casa e ​allusioni a possibili licenziamenti ad aprile. Sky ti sorprende sempre."