Sky: 200 esuberi e 300 trasferimenti da Roma (e Cagliari) a Milano

"Questo è l'ennesimo colpo inferto all'occupazione romana, in un processo di depauperamento di professionalità che sembra inarrestabile" denuncia la CGIL di Roma e del Lazio, dopo che Sky ha comunicato ai sindacati la decisione di avviare 200 esuberi, oltre a trasferire 300 dipendenti dalla Capitale a Milano, inclusi i giornalisti di SkyTg24 (con l'eccezione della redazione politica e di quella Centro Sud).



In particolare, sono 120 gli esuberi nella sede di Roma nei settori di Facility Management e Finance mentre altri 80 esuberi sono in programma a Milano nelle aree Finance e Controllo Qualità. Trasferiti da Cagliari a Milano anche i dieci dipendenti che lavorano a Cagliari nella Control Room.



"La decisione di Sky non è legata a una reale condizione di crisi, ma alla precisa volontà aziendale di abbandonare la Capitale" denuncia la CGIL che chiama in causa "le forze politiche della città che sembrano quasi assuefatte a questo declino, impegnate come sono in dibattiti surreali".



Sky giustifica questo ridimensionamento all'operazione Vivendi-Mediaset, poiché tale allenaza renderà più competitivo il concorrente Premium. Sky lamenta poi l'offera low cost di Netflix e Amazon.



Michele Anzaldi della Vigilanza Rai sottolinea però che stando agli "ultimi dati del Garante per le Comunicazioni (Agcom) del 12 gennaio Sky è il principale gruppo televisivo italiano, detenendo la quota maggiore dei ricavi pari al 15,1% del Sic (Sistema integrato delle comunicazioni) e a quasi 3 miliardi di euro. Mediaset è seconda e la Rai terza". Anzaldi chiede quindi al ministro dello Sviluppo economico di convocare i vertici di Sky e "di chiedere chiarimenti sullo stato di salute del gruppo".