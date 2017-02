Dopo sciopero Sky presenti vero Piano Industriale, dicono sindacati

I sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil contro gli esuberi ed i trasferimento di Sky.

"I lavoratori hanno espresso, con la loro partecipazione massiccia, un NO secco alla proposta di riorganizzazione dell'azienda, agli esuberi ed ai trasferimenti. È stata altissima la partecipazione allo sciopero ed alla manifestazione che si è tenuta a Piazza Montecitorio", sottolinea in una nota unitaria di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil.



"Nonostante fosse una esperienza nuova per i lavoratori di Sky, l'adesione è stata oltre ogni aspettativa, segno che quanto proposto dall'azienda, 194 esuberi e 378 trasferimenti, ha rotto un rapporto fiduciario importante", osservano i sindacati.



"Le sedi di Roma e Sestu erano praticamente vuote, con una adesione quasi totale di tutti lavoratori, giornalisti compresi. È evidente che nella protesta di Sestu, oltre ai temi specifici legati alla riorganizzazione, si somma la forte preoccupazione per il futuro del sito e anche la difficile condizione di lavoro e di clima interno che da tempo gravano sulla sede cagliaritana", viene evidenziato.



"Questa mobilitazione è un chiaro segnale all'azienda e per questo speriamo che nel momento in cui ripartirà il confronto sindacale, Sky porti una nuova posizione" chiedono quindi le organizzazioni sindacali, che proseguiranno nel "chiedere un vero Piano Industriale di sviluppo di tutte le realtà territoriali e produttive, viste anche le buone performance economiche espresse nei bilanci degli ultimi anni".



"Al contempo proseguiranno anche le iniziative di sensibilizzazione della pubblica opinione ed il confronto con le Istituzioni nazionali e locali per poter scongiurare i dannosi effetti del progetto riorganizzativo", viene assicurato.