Siria: bimba di 1 mese morta di fame. La foto shock fa il giro del mondo

La guerra in Siria causa la morte anche di una bambina di appena 30 giorni, morta letteralmente di fame a causa della malnutrizione che colpisce 3,5 milioni si siriani, tra cui la madre di Sahar Dofdaa.

Dopo la vicenda di Aylan Kurdi, il bimbo di 3 anni trovato morto annegato sulla spiaggia di Bodrum in Turchia mentre scappava con i genitori, dalla Siria arriva un'altra tragica storia.

Il fotografo siriano Amer Almohibany, 28 anni, ha scattato la foto di una bimba di appena un mese morta di fame in Siria. L'atroce immagine ha ormai fatto il giro del modo dopo che è stata pubblicata dall'agenzia di stampa Afp, che Mainfatti.it ha deciso di non pubblicare né linkare per rispetto della piccola e dei suoi genitori.



La neonata si chiamava, stando a quanto riportano i media mainstream, Sahar Dofdaa, nata nel villaggio di Hamuriya, nella zona di Ghouta, al centro per circa 2 anni del conflitto tra le milizie jihadiste e anti Assad e l'esercito goveernativo.

In Siria oltre 3,5 milioni di persone soffrono di malnutrizione, tra cui a quanto pare anche la madre di Sahar. La donna non riusciva a dare abbastanza nutrienti alla figlia, morta quindi letteralmente di fame 30 giorni dopo essere venuta al mondo.

Al Corriere, Amer Almohibany confessa: "Ho scattato l'immagine nove ore prima che Sahar morisse, ero in imbarazzo di fronte a quel corpicino straziato".