Siria: attacco chimico ad Idlib, strage di bambini. Mogherini: colpa di Assad

Attacco chimico sotto forma di gas a Khan Shaykhun, città della Siria nel Governatorato di Idlib. A rimanere uccisi almeno 58 persone, tra cui 11 bambini. La Francia chiede una riunione "urgente" del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e Federica Mogherini dice: "C'è una primaria responsabilità del regime di Assad".

Attacco chimico sulla città di Khan Shaykhun, città della Siria facente parte del Governatorato di Idlib. A riferirlo è l'Osservatorio siriano per i diritti umani che denuncia come il bombardamento avvenuto questa mattina ha causato almeno 58 morti, di cui 11 bambini, anche se si teme che il bilancio delle vittime possa salire poiché si contano almeno 160 feriti di cui molti in gravi condizioni.



La città di Khan Shaykhun è ancora in mano agli insorti dell'organizzazione Fateh al-Sham (ex Fronte al-Nusra). Già da giorni sopra l'area di Idlib vengono effettuati raid aerei, che quotidianamente causano decine di vittime civili, tra cui donne e bambini.



A seguito di quest'ultimo attacco, l'Osservatorio siriano per i diritti umani sottolinea come le fonti mediche sul posto abbiano segnalato che dopo il bombardamento centinaia di persone hanno accusato sintomi come soffocamento, spasmi, rimpicciolimento dell'iride e secchezza il che fa pensare che sia stato usato un agente chimico sotto forma di gas.



Dopo questa ennesima strage di bambini, la Francia ha chiesto una riunione "urgente" del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. A condannare il bombardamento è stato anche il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan che, dopo aver avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato che "un tale attacco disumano è inaccettabile".



Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, non esita a puntare il dito contro Bashar al-Assad affermando che quanto successo è "un drammatico promemoria del fatto che la situazione sul terreno continua ad essere drammatica. - aggiungendo - Ovviamente c'è una primaria responsabilità del regime, perché la sua responsabilità è quella di proteggere il suo popolo, non di attaccarlo".