Siria: assassinato professore cristiano ad Hassakè, città controllata da milizie curde

La Fides riferisce dell'assassinio di Basil Isaac, professore cristiano, ritrovato nella città siriana di Hassakè (Siria), controllata dalle milizie legate al Partito Democratico Curdo (PYD), braccio siriano del PKK.

"Il corpo senza vita di Basil Isaac, professore cristiano originario della valle del Khabur, ucciso con una pallottola alla testa, è stato trovato in un villaggio otto chilometri a est della città di Hassakè (Siria), nella giornata di venerdì 21 luglio. La vicenda sta suscitando dolore e preoccupazione tra le comunità locali, anche in virtù del fatto che la regione appare attualmente sotto il controllo delle milizie legate al Partito Democratico Curdo (PYD), braccio siriano del Partiya Karkeren Kurdistan (PKK)" viene illustrato in un comunicato della Fides.

Dall'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie proseguono: "Gli autori e le ragioni dell'omicidio rimangono al momento ignoti, e anche la pista del possibile rapimento a scopo di estorsione finito male non trova al momento alcun riscontro, visto che per Basil Isaac, scomparso misteriosamente tre giorni prima del ritrovamento del suo cadavere, non era stato chiesto alcun tipo di riscatto da parte di nessuno."



"La vittima, esperto di agronomia e decano del locale collegio di agraria, era molto conosciuto nell'area per la sua attività accademica e educativa. Alcuni giorni fa l'Arcivescovo Jacques Behnan Hindo, alla guida dell'Arcieparchia siro-cattolica di Hassaké-Nisibi, aveva descritto all'Agenzia Fides le operazioni messe in atto dai militanti del PYD per realizzare nei fatti il loro intento - coltivato da anni - di creare una regione autonoma curda nella regione siriana di Jazira, che nei media curdi già viene indicata col nome curdo di Rojava", si sottolinea.

"Nella provincia siriana nord-orientale di Hassakè, l'auto-proclamata amministrazione autonoma di Rojava ha iniziato a implementare un sistema si tassazione locale per sovvenzionare i pubblici servizi della regione e per migliorare anche i livelli di sicurezza e di controllo dell'ordine pubblico" si osserva in ultimo dall'agenzia di stampa cattolica.