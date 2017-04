Siria: Assad lancia napalm? Ma dopo attacco Trump ci sarà false flag

In queste ore circola la notizia che Bashar al-Assad avrebbe lanciato contro alcune città della Siria attacchi anche al napalm. Ma dopo la reazione di Donald Trump all'attacco chimico, non è escluso che possa esserci un false flag per far scattare l'attacco USA e rovesciare il regime.

La reazione di Donald Trump all'attacco chimico Khan Shaykhun potrebbe essere sfruttata dall'ISIS ma anche dall'opposizione siriana che vuole far cadere il governo di Bashar al-Assad.



Come sottolinea in una intervista alla BBC l'ex ambasciatore britannico in Siria, Peter Ford, dopo il lancio dei missili USA contro la base aere dell'esercito siriano è "maggiormente probabile" che jihadisti e ribelli possano usare armi chimiche contro la popolazione perché sanno che un "false flag" farà scattare l'attacco degli Stati Uniti contro Assad.



Già lo scorso agosto, ricorda Peter Ford, "le opposizioni hanno lanciato un attacco con bombe al gas di cloro contro i civili cercando di farla sembrare un'operazione del regime, come ha documentato anche l'ONU". Quindi, conclude l'ex ambasciatore britannico in Siria, "le esortazioni dei guerrafondai ad intervenire più pesantemente in Siria non fanno altro che istigare ad un false flag".



Forse non a caso, quindi, in queste ore alcune fonti siriane hanno diffuso la notizia che il regime di Assad avrebbe dato il via a nuovi intensi bombardamenti in zone controllate dai ribelli a Damasco, Daraa, Hama, Idlib utilizzando persino armi non convenzionali, come le bombe a grappolo e bombe incendiarie al napalm.