Attacco USA in Siria, Russia: solo 23 missili su 59 centrano obiettivo

La Russia informa che i missili degli Stati Uniti lanciati contro la base aerea militare siriana di al-Shayrat (Siria) sono stati poco precisi perché solo 23 su 59 hanno raggiunto l'obiettivo, facendo oltretutto pochi danni.

Il lancio dei missili USA contro la Siria sembra essere stato più un atto di propaganda che un vero attacco militare volto a distruggere le difese di Bashar al-Assad.



Il Ministero della Difesa russo, infatti, informa che i Tomahawk lanciati contro la base aerea militare siriana di al-Shayrat, situata nei pressi di Homs (Siria), non sembrano essere molto precisi. Questo perché dei 59 missili solo 23 hanno raggiunto il loro obiettivo. Le posizioni di impatto dei restanti 36 missili sono al momento sconosciute.



Inoltre, i missili sembrano persino aver creato pochi danni (oltre ai 6 morti). Secondo la Russia, i Tomahawk difatti hanno distrutto solo un deposito di materiale di stoccaggio, una struttura di formazione, una mensa, sei aerei MiG-23 in riparazione dentro un hangar ed una stazione radar.



La pista, le vie di rullaggio e gli aerei dell'esercito siriano fermi nel "parcheggio" non sono stati neanche lontanamente colpiti dai missili.