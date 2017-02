Sinistra Italiana: alleati con fuoriusciti PD solo se non votano fiducia a Gentiloni

Nel corso del congreso fondativo di Sinitra Italia, Nicola Fratoianni è stato eletto segretario. Fratoianni assicura che Sinistra Italiana dialogherà con la sinistra del PD fuoriuscita dal partito ma solo se in Parlamento non voterà la fiducia a Gentiloni.

Mentre nel PD si consumava la rottura tra i renziani e la minoranza dem, fino all'inevitabile scissione, la sinistra cominciava a riorganizzarsi. Nel corso del congresso fondativo di Sinistra Italiana svoltosi questo fine settimana a Rimini, Nicola Fratoianni è stato eletto segretario.



"Non so se sarò capace a fare tutto quello che abbiamo in mente e ci siamo detti in questi giorni. Io un impegno me lo prendo. Ci riuscirò se insieme saremo capaci di realizzare le parole 'unità, umiltà, generosità' ma anche determinazione, necessaria per provarci", dichiara Fratoianni, invitando tutti a "non confondere quello che va fatto, cioè dialogare e interloquire senza arroganza, con l'incapacità di determinare un nostro punto di vista, il nostro soggetto".



Nicola Fratoianni chiarisce quindi che Sinistra Italiana, finora solo gruppo parlamentare, deve "ripartire concretamente lavorando a favore dei referendum CGIL sul lavoro", precisando che l'obiettivo è creare almeno 500 comitati.



Per quanto riguarda le ipotetiche alleanze, viene precisato che Sinistra Italiana dialogherà con la sinistra del PD, qualora dovessero scegliere la rottura, solo se prenderà le distanze da alcuni provvedimenti del governo Gentiloni.



"Se si produce la rottura nel PD e anche in Parlamento si dà vita a nuovi gruppi con i quali voglio interloquire e ai quali voglio lanciare una proposta di discussione comune, chiedo: alla prima fiducia a Gentiloni che cosa fanno? Se sarà posta la fiducia sul decreto sicurezza di Minniti che cosa faranno? Perché se non partiamo da qui la nostra impresa è già finita", sottolinea infatti Fratoianni.