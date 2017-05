Scontrinisti cacciati dopo protesta: "Franceschini deve assumerli"

Dopo le proteste, gli scontrinisti della Biblioteca Nazionale di Roma sono stati "licenziati". Sinistra Italiana presenta una interrogazione a Dario Franceschini per chiedergli come intende garantire questi lavoratori mascherati da volontari.

"E' di questi giorni l'incredibile vicenda dei giovani lavoratori che da anni fanno i 'volontari' alla Biblioteca Nazionale di Roma o in altre strutture culturali pubbliche, riempiendo i buchi dell'organico, pagati da associazioni in convenzione con il Mibact previa presentazione di scontrini di spesa alimentare. Ora quei giovani, sfruttati ed umiliati, vengono messi alla porta. Una vera e propria nuova frontiera del lavoro precario e malpagato" denuncia il gruppo parlamentare Sinistra Italiana-Possibile, che ha presentato una interrogazione al ministro Dario Franceschini per chiedergli come garantirà "a questi lavoratori il giusto e doveroso riconoscimento per la generosa opera svolta fino ad oggi per l'istituzione che amministra".



Lavoratori che rischiano il licenziamento, anche se non formale visto che figurano come "volontari", solo perché hanno alzato la testa e denunciato questa nuova forma di sfruttamento. Come riporta La Repubblica, infatti, l'associazione Avaca ha ieri mandato un sms agli scontrinisti avvisandoli che da oggi non potranno più prestare la loro attività di volontariato e firmare i fogli firma. Dopo le polemiche sollevate, infatti, il Mibact ha sospeso la convenzione con Avaca.



I deputati di Sinistra Italiana-Possibile sottolineano: "Questi giovani svolgono diverse mansioni strutturali come la vigilanza agli accessi, il servizio di accoglienza, l'ufficio prestito, la catalogazione e la distribuzione del materiale librario nelle sale di lettura. Essendo formalmente inquadrati come lavoratori volontari, nonostante siano inseriti nel registro turni dei 130 dipendenti effettivi, non risultano però contrattualizzati o tutelati. Una condizione che ha permesso al Mibact di coprire i buchi dell'organico a seguito del blocco del turn-over e di garantire gli stessi servizi un tempo forniti dal personale di ruolo. Il tutto con un rimborso per spese alimentari, per ogni volontario, pari a non meno di 400 euro al mese. - e ricordano - Nell'aprile del 2017 con una circolare emanata alle biblioteche statali il Mibact ha chiesto di fare un'attenta valutazione sulla sostenibilità economica del rinnovo delle convenzioni in scadenza con le associazioni non perché pensava di regolarizzare questo lavoratori o per assumerli ma per trovare modalità organizzative atte a scongiurare qualsivoglia pretesa di riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato".



Sinistra Italiana rammenta infine che nel marzo scorso aveva già presentato sul caso una interrogazione al Senato, ma finora non ha ricevuto alcuna risposta dal Ministero dei Beni Culturali.